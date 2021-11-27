علي ربيع بموقف كوميدي أمام جمهور - فيديو

الوكيل الإخباري - فوجئ الفنانون الحاضرون في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، باقتحام الفنان علي ربيع مسح الحفل أثناء تقديم الفنان خالد الصاوي لأولى فقرات الحفل.





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وأشعل ربيع المسرح الكبير بدار الأوبرا بـ"إيفهات" كوميدية مع الفنان خالد الصاوي، وقال علي ربيع إنه لأول مرة تتم دعوته في مهرجان للسينما، ومازح خالد الصاوي قائلا: "بقالي تسع سنين محدش عبرني في المهرجان".. ليرد عليه "الصاوي" إنها الدورة ٤٣؛ ليقول له "ربيع": "بقالكم ٤٣ سنة بتعملوه ومش بتعزموني". ليضج المسرح بالضحك.





وفاجأ علي ربيع الجميع برفع صوته على الصاوي قائلاً إنه سوف يغادر المسرح، ليمسك به الصاوي فيقوم بدفعه بشكل مفاجئ قائلاً "محدش يمسكني أنا نازل من على المسرح، ثم يتوقف فجأة ويكمل: "علشان أتصور مع الست دي"، مشيراً إلى الفنانة الكبيرة يسرا، ليقوم بالنزول من على المسرح لالتقاط صورة معهاـ لتنضم إلى الصورة كل من الفناتين ليلى علوي وإلهام شاهين.

المصدر - لها