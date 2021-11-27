أول ظهور لمصطفى فهمي بعد جدل طلاقه - فيديو

الوكيل الإخباري - حضر الفنان مصطفى فهمي، منفرداً لأول مرة منذ سنوات، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 43، الذي أقيم أمس بدار الأوبرا المصرية.





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ويعتبر هذا الظهور الأول لمصطفى فهمي بمفرده في مناسبة فنية، بعد أزمة انفصاله عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، حيث حضر مع شقيقه النجم حسين فهمي وزوجته.

ولاحظ الصحافيون إنزعاج وتوتر النجم المصري، وحرص على المرور من السجادة الحمراء بسرعة والتقاط بعض الصور إلا أن المتابعين حرصوا على تداول لحظة دخوله الى المهرجان وانقسمت التعليقات بين من أثنى على نجوميته ومن انتقد تصرفه الغريب بحق زوجته، لافتين إلى أنه بدا في غاية الارتباك خلال المهرجان وحاول إخفاء الأمر بإبتسامته "المزيفة".





المصدر - لها