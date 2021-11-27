السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح أعمال المؤتمر العاشر للبحث العلمي

العدوان: الافراج عن 16 شخصا تم توقيفهم الاسبوع الماضي

حجاوي يدعو إلى تعليق السفر من كل الدول التي رصدت المتحور أوميكرون

انتاج فيلم وثائقي عن مدرسة الكرك الثانوية للبنين

توصية بتشديد الإجراءات في المملكة إثر متحور أوميكرون

الأحوال المدنية: أرشفة 56 مليون وثيقة تاريخية

150 ألف إصابة بكورونا سُجّلت لمن دون 18 عاماً في الأردن

الضمان: شمول 144 ألف شخص بالمهن الخطرة

4 مشاريع طاقة متجددة في الكرك

أسعار الذهب السبت 27/ 11/ 2021

السبت، 27-11-2021 12:05 م

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد جدل طلاقه - فيديو

fahmi20210817.ipj_-730x438


الوكيل الإخباري - حضر الفنان مصطفى فهمي، منفرداً لأول مرة منذ سنوات، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 43، الذي أقيم أمس بدار الأوبرا المصرية.

اضافة اعلان

ويعتبر هذا الظهور الأول لمصطفى فهمي بمفرده في مناسبة فنية، بعد أزمة انفصاله عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، حيث حضر مع شقيقه النجم حسين فهمي وزوجته.

 

ولاحظ الصحافيون إنزعاج وتوتر النجم المصري، وحرص على المرور من السجادة الحمراء بسرعة والتقاط بعض الصور إلا أن المتابعين حرصوا على تداول لحظة دخوله الى المهرجان وانقسمت التعليقات بين من أثنى على نجوميته ومن انتقد تصرفه الغريب بحق زوجته، لافتين إلى أنه بدا في غاية الارتباك خلال المهرجان وحاول إخفاء الأمر بإبتسامته "المزيفة".

 



المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (5)

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

51171390b9

دنيا غانم تطل لأول مرة بعد فترة الحداد مع زوجها - صورة

25-06-21-642043943

شاهد ... منى زكي تتغزل بكريم عبد العزيز

لن-تصدقوا-كم-يبلغ-أجر-علي-ربيع-في-مسلسله-الجديد-1381153

علي ربيع بموقف كوميدي أمام جمهور - فيديو

E609A737-777A-44B7-928A-28E169CD63CF

الموت يفجع محمد هنيدي

news_6_1637920769

حقيقة وفاة محمد الشرنوبي في حادث سير مروع

أخبار متعلقة
image (1)

أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة انفصاله عن فاتن موسى

محمد نجاتي

محمد نجاتي يكشف حقيقة تسببه في طلاق منة عرفة

m4_1

نجوم انفصلوا في 2021

medium_2021-11-08-cb64ac6c3b

معتصم النهار بأول تعليق على خبر إنفصاله عن زوجته

1-269-730x438

نانسي عجرم بأول تصريح على خبر طلاقها من زوجها - فيديو

9903706-269338320

طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب بسبب خيانة مالية