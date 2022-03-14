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الإثنين، 14-03-2022 02:19 م

عمرو أديب يطالب الجميع بدعم شيرين عبد الوهاب - فيديو

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الوكيل الإخباري - لا يزال حفل النجمة شيرين عبد الوهاب الأخير في الكويت محط اهتمام الجمهور والمشاهدين الذين لاحظوا زيادة وزنها وملابسها غير المناسبة وبكائها بحرقة أثناء الغناء على خشبة المسرح.

وبعد ظهورها بملابس "كاجوال"، وُصفت بأنها "غير مناسبة" للحفل، تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن حالة شيرين النفسية، فقال إنها تحتاج إلى من يساعدها ويدعهما، وطلب من الجمهور الوقوف الى جانبها بعدم انتقادها وإرسال الكلمات الطيبة إليها.

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كذلك طلب أديب من شيرين أن تصمد، وتمنى لها أن تتجاوز محنتها، قائلاً: "ظهرت شيرين على المسرح في الكويت مش شيرين... شكلها مختلف وترتدي ملابس مختلفة، وأجهشت بالبكاء أكثر من مرة... تشعر أن شيرين في محنة". وأضاف: "شيرين تمتلك المال والشهرة والموهبة ولكنها تعيش في كرب عظيم"، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الناس يجمعون على أن شيرين تعاني مشكلة كبيرة.

 

 

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