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الخميس، 09-05-2024 03:39 م

بعد غياب 14 عاما.. عادل إمام يعود إلى السينما

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الوكيل الإخباري - بعد غياب دام 14 عاما، يعود الفنان المصري عادل إمام إلى صالات السينما، وذلك من خلال إعادة عرض فيلمه الأخير "زهايمر" احتفاء بعيد ميلاده الـ 84.

وقررت الفنانة والمنتجة المصرية، إسعاد يونس، إعادة الزعيم إلى صالات السينما، حيث أصدرت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، المملوكة لها، بيانا أوضحت فيه أن إعادة فيلم عادل إمام لشاشات السينما داخل مصر، وفي الدول العربية، جاء في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في مصر والعالم العربي.

كما بيّن المدير العام للشركة، أحمد صبيح، أن الاحتفاء بميلاد عادل إمام يعتبر تكريما متواضعًا لقامة سينمائية عربية في القرن العشرين، مشيرا إلى أن الاحتفالية التي ستقام على شرفه سيحضرها أبطال الفيلم، إضافة إلى عدد من النجوم.

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ومن المقرر عرض فيلم "زهايمر" في جميع دور العرض في مصر والدول العربية ابتداءً من 17 مايو/أيار الحالي، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من مشاهدة أحدث أعمال الزعيم السينمائية.

 

يُشار إلى أن فيلم "زهايمر"، الذي عرض عام 2010، يعتبر آخر أفلام الزعيم، قبل إعلان اعتزاله فنيًا قبل أشهر قليلة بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز والنجاحات.
وشارك في بطولة العمل العديد من النجوم، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، ونيللي كريم.

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