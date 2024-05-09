شقيق ياسمين عبد العزيز يلمح إلى عودتها للعوضي

الوكيل الإخباري - حالة من الجدل أثارها وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بشأن عودة الأخيرة إلى طليقها الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد مشاركته لصور تجمعه بشقيقته عبر حسابه على "فيسبوك"، يدعو لها بالصلح.



وكتب وائل عبدالعزيز تعليقاً على الصور "اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم".

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وعلقت إحدى المتابعات على منشوره متسائلة "إن كانت الفنانة ياسمين ستعود إلى طليقها أحمد العوضي"، ليرد عليها بقوله: "هيحصل".



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