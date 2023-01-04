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الأربعاء، 04-01-2023 01:08 م

عمرو دياب الأعلى استماعاً في العالم العربي في بداية 2023

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الوكيل الإخباري-حملت الأيام الأولى من عام 2023 للفنان الكبير عمرو دياب نجاحاً جديداً يُضاف إلى قائمة النجاحات الكثيرة التي حققها طوال مشواره الفني الممتد لأكثر من 30 سنة.

وتصدّر "الهضبة" في أول استطلاع لمنصة "أنغامي" في العام الجديد قائمة الأغاني الأعلى استماعاً في الوطن العربي، بأغنيتَي "سينغل"، و"ما تيجي نفك"، وذلك في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.

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واحتلت أغنية "سينغل" المرتبة الأولى، بينما حازت أغنية "ما تيجي نفك" المرتبة الثانية في قوائم الأعلى استماعاً عبر التطبيق.


يُذكر أن عمرو دياب طرح أغنية "ماتيجي نفك" قبل نهاية عام 2022، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "سينغل" في ليلة رأس السنة، وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي.
ومن ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتراب موعد طرحه لأغنية جديدة ستكون باكورة أعماله لعام 2023، وقد عرض برومو لمقطع من موسيقى الأغنية التي لم يكشف عن اسمها بعد.

 

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