عمرو دياب يبهر متابعيه خلال حفل زفاف نيللي كريم - فيديو

الوكيل الاخباري - أشعل تواجد الهضبة عمرو دياب أجواء عقد قران الفنانة المصرية نيللي كريم على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، والذي أقيم في إحدى القرى الشهيرة بالساحل الشمالي وضمن أجواء مختلفة.

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وتداول رواد السوشيال ميديا عددا من فيديوهات عمرو دياب وهو يغني في الزفاف، وقد نال فيديو أغنيته برج الحوت اهتماما واسعا من المتابعين بعد أن أهدى الأغنية بشكل خاص للفنانة دينا الشربيني، حسب مجلة "ليالينا".



وأظهرت الفيديوهات نيللي كريم وهي ترقص وزوجها مع الهضبة على أنغام أغانيه الجميلة، حيث حرص بعض الحضور على ارتداء ملابس مختلفة والظهور بإطلالات غريبة.

المصدر : سبوتنك