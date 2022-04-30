الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 12:26 م

عمرو مصطفى: عمرو دياب ليس له فضل علي

Unt34567-amroo


الوكيل الإخباري - حل الملحن عمرو مصطفى، ضيفا ببرنامج "حبر سري" الذي تقدّمه المذيعة أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، وكشف عمرو عن خلافه مع النجم عمرو دياب، وأنكر جميله لناحية تقديمه إلى الوسط الفني، مشيراً إلى أن صاحب الفضل عليه هو الملحن الكبير عادل عمر، وعامر منيب، ومجهوده في صناعة النجوم.

اضافة اعلان

 

وقال عمرو مصطفى: "قبل عامر منيب وعادل عمر لتقديمي الى المطربين، كان مجهودي في صناعة الأغاني، أنا الموسيقى باخدها مثل ابني وأنا أستثمر في ابني، وأنا عملت مطربين كتير من غير ذكر أسماء".

 

وأضاف: "بالنسبة لي المطربين زي بعض مفيش حد مهم، شغلي هو المهم، أنا لم أبع العشرة اللي بيني وبين عمرو دياب، ولو أتكلم عن العشرة، هو لم يعزّيني في وفاة والدتي، وأمي دايماً كانت توصّيني بالاهتمام بنفسي".

 

وباكيا قال عمرو مصطفى أن والدته أوصته قبل وفاتها بعدم العمل مع المطربين الذين تخلّوا عنه وكانوا أنانيين في التعامل معه، موضحاً أنه كان يجب الاستماع إليها ويعمل بنصائحها. وتابع: "بعد وفاة أمي حسيت إني كنت لازم اسمع كلامها اللي قالته لي ومكنتش بعمل معظمه وتوصياتها ليا في شغلي وهنفذ كل كلامها".

 

نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
News-P-643849-637870052773022414

وفاة النجمة الأمريكية ناعومي جود

5646465

أمل عرفة توجه رسالة لـ كاريس بشار

FRm0PVQXoAAXI7D

فريدة سيف النصر ضحية رامز جلال في رامز موفي ستار

1072240_1651395438

حبر سري يتصدر مؤشرات البحث في رمضان 2022

7282797_1624868024

شاهد..محمد رمضان يرقص مع دينا الشربيني بفيديو طريف

أحمد-سعد-1635711523-0

أحمد سعد يرزق بمولودة جديدة

أخبار متعلقة
amr001-1

عمرو دياب يستعد لـ هتدلع و3 حفلات في العيد

عمر

حقيقة تقاضي عمرو دياب 16 مليون جنيه مقابل إعلان للبريد المصري

379386_0

عمرو دياب يواصل الصدارة بأغنية "السر"