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السبت، 30-04-2022 12:04 م

عمرو دياب يستعد لـ هتدلع و3 حفلات في العيد

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الوكيل الإخباري - أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن طرح أغنية جديدة بعنوان "هتدلع" والتي تعد أول تعاون بينه وبين تطبيق أنغامي.

الأغنية من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .

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ومن ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب حفلات عيد الفطر في الامارات والكويت والسعودية، حيث يحيي حفلاً يوم ٣ مايو في الاتحاد أرينا بأبوظبي، وفي اليوم التالي سيحيي حفلاً كبيراً بالكويت، وفي ثالث أيام العيد يحيي الهضبة حفلاً كبيراً في جدة على مسرح بنشمارك.

 

نواعم

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