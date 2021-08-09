الإثنين 09-08-2021
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الإثنين، 09-08-2021 11:49 ص

فارس كرم يستعد لطرح اغنيته الجديدة - صورة

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان اللبناني فارس كرم إستعداده لطرح جديده بصورتين نشرهما في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهر فارس بالصورتين في الأستديو برفقة الموزع اللبناني عمر صباغ، معلّقاً: "صرنا خلصين قريباً".


وأعاد عمر نشر صور كرم في صفحته الخاصة، معلّقاً: "واصلين".


وأثار المنشور إعجاب المتابعين معربين عن حماسهم لسماع جديد فارس، إذ كانت آخر أعماله ألبوم "44:36" الذي طرحه منذ 3 سنوات، وحقق نجاحا بارزاً،تضمن 12 أغنية وهي "طلت بالأبيض"، "قربك وجع"، "كل الناس حواليكي"، "رمشت"، "بدنا نولعا"، "صدقني صعبة"، "سمع"، "الشارع كلو"، "لفيت بلاد"، "نسيت اللي راحوا"، "حبك برم" و"الله عليك".

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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