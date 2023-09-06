"فاي" تنشر فيديو لكواليس مسلسل كريستال الطريفة

الوكيل الاخباري- نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله فيديو لمشاهد مضحكة وطريفة عاشها أبطال مسلسل "كريستال" في كواليس العمل.



وبدأ الفيديو باستعراض تسريحة شعر خالد شباط "باسل"، ثم تنوعت اللقطات التي أظهرت علاقة الفنانين القوية واستمتاعهم بوقتهم معًا في الكواليس.



وعلقت على الفيديو بالقول، إنه وعلى الرغم من التعب الذي عاشه أبطال العمل، إلا أنهم كانوا مستمتعين جدًا: "كواليس ضحك وفرح وتعب وحب".



وتفاعلت بطلة العمل باميلا الكيك مع الفيديو، كما أشاد خالد الشباط بخفة ظل عطاالله معلقًا:" ستايل الشكالة.. ستيف المهضومة".

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