فريق عمل'عروس بيروت' جاهز للجزء الجديد

الوكيل الإخباري - يبدو أن نجاح المسلسل اللبناني السوري المشترك "عروس بيروت" سيدفع بمحطة أم بي سي وشركة03 إلى إنتاج نسخة ثالثة بحسب كل المعلومات، التي أكدت جهوزية فريق العمل والنص الجديد للجزء الثالث الذي سيكون بالطبع في تركيا.

اضافة اعلان

والمعلوم أن مجموعة تتجاوز عشرين مسلسلاً عربياً تُصوّر في تركيا وفق جدولة زمنية معدّة من الشركات المنتجة ومحطة أم بي سي التي تشتري هذه الأعمال أو تُسهم في إنتاجها لشاشتها ومنصة شاهد التي تعرض مسلسلات حصرية.

وعُلم أن فريق العمل مؤلّف من الممثلين أنفسهم لـ"عروس بيروت" بجزئيه الأول والثاني، فيما ينتظر فريق العمل إنهاء تصوير مسلسل "عالحلوة والمرة" الذي يضم وجوهاً من مسلسل "عروس بيروت" ليُرسم التاريخ المحدد لبدء التصوير.



وكانت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون قد صرّحت بأنها ستكون موجودة في الجزء الثالث، حيث لا يقوم "عروس بيروت" بدون شخصية "ليلى" الأم المتسلّطة التي تتحكّم بقرارات أبنائها وفق منظومة العادات والتقاليد.

المصدر -نواعم