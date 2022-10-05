فريق واما يشارك في ترند 'انتش واجري' - فيديو

الوكيل الإخباري - ترند "انتش واجري" يحقق المزيد من الإنتشار في مصر، والسبب مشاركة العديد من الفنانين بأداء الأغنية والرقصة الخاصة بها ونشرها على حساباتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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وأخر تلك المشاركات كانت من فريق "واما"، حيث قام كل من أحمد فهمي، نادر حمدي، أحمد الشامي، محمد نور، بمشاركة الفيديو وهم يؤدون الأغنية الخاصة بـ ترند "انتش واجري" عبر حساباتهم الخاصة على انستغرام.

كانت بداية ترند "انتش واجري" بعد انتشار مقطع فيديو لـشاب لقب نفسه بـ محمد "جاكسون"، وحاول من خلال الفيديو تقليد أغنية الراحل مايكل جاكسون "سموذ كريمنال".

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