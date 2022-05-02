فضل شاكر وثلاث مفاجآت

الوكيل الإخباري - كشف الموزع الموسيقي علي أباظة، عن تعاونه مع النجم فضل شاكر فى ثلاث أغنيات، نكشف تفاصيلها من خلال نواعم.





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ثلاث مفاجآت

عملت نواعم أن الأغنية الأولى تحمل اسم "خلينا نعيش، من كلمات وألحان سليم ابوجودة، والثانية "ولدنا" من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، والثالثة "وبتسال مين" كلمات غسان اسعد، وألحان جورج مارديروسيان.

وأضاف أباظة، أنه من المقرر طرح ثلاث أغنيات خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنياً أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بأسلوب جديد ومختلف غير أعمال فضل السابقة.

أحدث أغاني

من ناحية أخرى، أطلق فضل أخيراً أحدث أغانيه بعنوان "العزيز"، و"ابعد خلاص" وهما من توزيع علي أباظة من ضمن أغاني الميني ألبوم الجديد الذي طرحه أخيراً على فترات متقطعة، حيث بلع إجمالي الألبوم 6 أغان طرحتها الشركة المنتجة على فترات متقاربة.

يُذكر أن أهم أعمال الموزع علي أباظة تمثلت بتعاونه مع عدد من المطربين منها لطيفة، وعبد الله الرويشد، والفنانة المغربية فدوي المالكي، ومحمد فضل شاكر، والمطرب السعودي طلال سلامة و فهد الكبيسي.

نواعم