الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 01:52 م

فضل شاكر يتسبب بخلاف جديد في لبنان

1046864209_0_0_2400_1350_1920x0_80_0_0_3cf692ddfb0049456987cb8d5760e4d0


الوكيل الإخباري - أثار إعلان النجم فضل شاكر عن عودته الى الساحة الفنية بألبوم غنائي جديد مع شركة "روتانا" ضجة كبيرة على السوشال ميديا وفي الشارع اللبناني، حيث تباينت التعليقات بين مؤيد ومعارض.

اضافة اعلان


وجاء هذا التباين بعد إعلان شركة "روتانا" عن مفاجأة كبيرة لجمهور الفنان فضل شاكر، عبارة عن ألبوم جديد يعود من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، حيث طرح في السنوات الماضية بضع أغانٍ منفردة فقط.

 

وبالفعل شوّقت شركة "روتانا" الجمهور لألبوم فضل شاكر الجديد، وكشفت تفاصيله وطرحت أول أغانيه بعنوان "بجامل ناس"، ونشرت مقطعاً من موسيقى الأغنية الجديدة وصورة بوستر الألبوم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت العدّ التنازلي قبل طرح أغاني الألبوم، والذي كشفت ملامحه أيضاً، وهو ميني ألبوم مكوّن من 6 أغانٍ جديدة، وستُطرح خلال الأيام المقبلة.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
drb-ramy-aayash-dnya-ya-dnya-900x600-1

رامي عياش يتصدر الترند بعد إطلاقه تيرز أغنية أنتِ لي

1032491-1

مهرجان جمعية الفيلم يكرم نادية الجندي على مسيرتها الفنية

181339Image1-1180x677_d (1)

مدير أعمال حمو بيكا يكشف حقيقة مرضه

6619208_1465680559

وسام الامير يستذكر زوجته ناريمان عبود بكلمات مؤثرة

images (1)

فيديو فاروق فلوكس يكشف سر بكائه أثناء تكريمه مؤخرا

81120Image1-1180x677_d

خروج محمد رمضان من الفيلم العالمي همس الصحراء

أخبار متعلقة
1-1463179

شاهد..ياسمين عبد العزيز تراند على السوشال ميديا