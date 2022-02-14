فضل شاكر يتسبب بخلاف جديد في لبنان

الوكيل الإخباري - أثار إعلان النجم فضل شاكر عن عودته الى الساحة الفنية بألبوم غنائي جديد مع شركة "روتانا" ضجة كبيرة على السوشال ميديا وفي الشارع اللبناني، حيث تباينت التعليقات بين مؤيد ومعارض.

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وجاء هذا التباين بعد إعلان شركة "روتانا" عن مفاجأة كبيرة لجمهور الفنان فضل شاكر، عبارة عن ألبوم جديد يعود من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، حيث طرح في السنوات الماضية بضع أغانٍ منفردة فقط.

وبالفعل شوّقت شركة "روتانا" الجمهور لألبوم فضل شاكر الجديد، وكشفت تفاصيله وطرحت أول أغانيه بعنوان "بجامل ناس"، ونشرت مقطعاً من موسيقى الأغنية الجديدة وصورة بوستر الألبوم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت العدّ التنازلي قبل طرح أغاني الألبوم، والذي كشفت ملامحه أيضاً، وهو ميني ألبوم مكوّن من 6 أغانٍ جديدة، وستُطرح خلال الأيام المقبلة.



لها