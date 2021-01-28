فنانة تطالب بنصيبها من ميراث شعبان عبد الرحيم.. صورة

الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة اللبنانية منار الجدل بعد أن نشرت فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه بالحصول على نصيبها من ميراث الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم.

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وكانت قد كشفت ان شعبان ترك لها فيلا الا ان أولاده يرفضون تسليمها لها وتابعت: الحديث عن موضوع الفيلا والورث خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وإخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي.



وأضافت: بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه بالقانون والمحامي، أنتم إخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معايا.



وكانت الفنانة منار قد نكرت زواجها من الفنان المصري واعتبرت ان علاقتهما كانت قوية وانه وقف الى جانبها في حياتها ولذلك يمكن ان يكون قد ترك لها جزءاً من الميراث.





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