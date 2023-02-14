فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل "احتراماً لتاريخها الفني"

الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة ليلى طاهر عن قرارها اعتزال الفن نهائياً وعدم الرجوع عن هذا القرار.

اضافة اعلان

وقالت ليلى في تصريحات صحافية: "أنا اعتزلت الفن خلاص ومش راجعة تاني احتراماً لتاريخي، قدّمت أعمال مهمة ومفيش حاجة هترجعني مرة تانية"، مؤكدة أنها تحترم فنها ونفسها في المقام الأول.



وأضافت أن صحتها جيدة، والأخبار التي انتشرت عن سوء حالتها الصحية على السوشيال ميديا في الأيام الماضية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مضيفة: "ظهرت شائعات منذ فترة تزعم أنني مريضة ولا أفارق الفراش، وهذا ليس صحيحاً.. هناك صورة انتشرت أظهر فيها وأنا أصعد على السلّم مستندةً الى عصا، وكانت السبب في ترويج الشائعات حول حالتي الصحية".

الجديد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة