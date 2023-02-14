الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة العامة الأربعاء

فتح موسم صيد طائر الفرّ والسماح بصيد 15 طائر خلال كل رحلة صيد

الحجز التحفظي على أموال ورثة مالك مستشفى شهير خاص في عمّان

الصحة العالمية: زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا

وزارة الإدارة المحلية تعلن الليلة حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

بالفيديو .. لحظة وقوع حادث تصادم نتج عنه 3 اصابات في إربد

وزير المالية: الإصلاح المالي والاقتصادي يسير على الطريق الصحيح

فصل مـبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غداً

توقيع اتفاقية لإطلاق خدمة النشرات الدوائية الإلكترونية

الأمانة: الشوارع في عمان تنفذ بمواصفات فنية عالية

الثلاثاء، 14-02-2023 02:42 م

فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل "احتراماً لتاريخها الفني"

download


الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة ليلى طاهر عن قرارها اعتزال الفن نهائياً وعدم الرجوع عن هذا القرار.

اضافة اعلان

 

وقالت ليلى في تصريحات صحافية: "أنا اعتزلت الفن خلاص ومش راجعة تاني احتراماً لتاريخي، قدّمت أعمال مهمة ومفيش حاجة هترجعني مرة تانية"، مؤكدة أنها تحترم فنها ونفسها في المقام الأول.


وأضافت أن صحتها جيدة، والأخبار التي انتشرت عن سوء حالتها الصحية على السوشيال ميديا في الأيام الماضية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مضيفة: "ظهرت شائعات منذ فترة تزعم أنني مريضة ولا أفارق الفراش، وهذا ليس صحيحاً.. هناك صورة انتشرت أظهر فيها وأنا أصعد على السلّم مستندةً الى عصا، وكانت السبب في ترويج الشائعات حول حالتي الصحية".

 

الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8724813_1656151953

صورة لنوال الزغبي تثير الجدل حول زواجها -شاهد

439318Image1

جومانا مراد بتعليق مؤثر بعد زلزال سوريا: شي بوجع القلب

63e2340a4c59b73976022bf6

نجم باب الحارة بمبادرة إنسانية لافتة تجاه المتضررين في سوريا.. هذا ما فعله !

1949091402

وفاة فنان مصري بحادث أليم في أمريكا - صورة

222

القضاء اللبناني يصدر حكمه النهائي بحق زوج نانسي عجرم

174930Image1-1180x677_d_183363_original

إليسا تثير الجدل بتعليقها العفوي على الزلزال

أخبار متعلقة
1080x1000-2023250118-2058390675

كندة علوش تعتزل الفن مؤقتاً لرعاية طفلها

Doc-P-445008-638098809687222344

حقيقة اعتزال راشد الماجد الغناء بعد وعكته الصحية الأخيرة