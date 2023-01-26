كندة علوش تعتزل الفن مؤقتاً لرعاية طفلها

الوكيل الإخباري- كشفت النجمة السورية كندة علوش أنها لن تشارك في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، وذلك لرغبتها في التفرغ لرعاية ابنها الصغير "كريم"، حيث قالت في تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي": "في الفترة المقبلة لن أشارك في أي عمل فنّي، وأفضّل قضاء وقت أطول في البيت مع ابني كريم، لأنه يحتاج الى وجودي في هذه الفترة".



وأضافت: "عندما ولدت ابنتي "حياة" كنت قادرة على التفرغ لها تماماً وإعطائها كل وقتي، لكن "كريم" مظلوم لأن اهتمامي مقسّم بينهما، ولا أريدها أن تشعر بالغيرة منه. عندما يأتي الوقت المناسب سأعود لأعمالي الفنية، وحالياً تُعرض عليّ مواضيع أحبّها لكن أضطر للاعتذار عنها".





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