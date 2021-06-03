فنانة شهيرة توجه رسالة مؤثرة للراحل حاتم علي!.. صورة

الوكيل الاخباري - استذكرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مواطنها المخرج الراحل حاتم علي في مناسبة عيد ميلاده الأول بعد وفاته، عبر كلمات مؤثّرة نشرتها عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي. وكتبت تعليقاً على صورة جمعتهما: "كتبت لي ذات مرة ياليت حياتنا كأفلامنا ومسلسلاتنا نستخدم فيها “المونتاج” نقتطع منها ما لا نحب ولا نريد ولا نرضى".

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وأضافت: "ليس لطبيعة أو إنسان أن يفرضا علينا كيف نعيش ولا خيوطاً وهمية تحركنا من خلف ستارة، لو كان هناك "مونتاج" لكنا اخترنا مشاهدنا الجميلة فقط.. نقرر البداية ونجمّل النهاية ! ألهذا الحد هذه الأمنية مستحيلة يا سُلاف؟".



واختتمت فواخرجي كلامها مؤكدةً: "في ذكرى مولدك اليوم والذي كان يعني لك الكثير، ياليتنا "نمنتج" رحيلك يا حاتم ورحيل أمي وكل أحبائي.. يا ليتنا اليوم نحتفل كما كنا.. يا ليتنا نقص هذه اللحظات الموجعة من شريط حياتنا، ويا ليتنا نجمّل كل النهايات ونختصر الأحزان ونودّع الوداعات.. في ذكرى مولدك عشت فينا وبيننا أبداً أيها المبدع".



ووافت المنية المخرج حاتم علي في مصر بتاريخ 29 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2020 الماضي، عن عمرٍ ناهز 58 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة.

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