الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

إضافة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 لقضية مستشفى السلط

المركزي يدعو المواطنين لفتح المحافظ الإلكترونية

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

خبير يُحذر من ظهور حالات الفطر الأسود في الأردن وهذه اعراضه

الغذاء والدواء لـ الوكيل : لم يتم طلب إجازة لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة بالمملكة

تحذير حكومي بعد زيادة في عدد الدخولات إلى المستشفيات

139 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في البلقاء

وزير الداخلية : العالم تعرض لانهيار المنظومة الصحية

الخميس، 03-06-2021 02:09 م

فنانة شهيرة توجه رسالة مؤثرة للراحل حاتم علي!.. صورة

173522


الوكيل الاخباري - استذكرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مواطنها المخرج الراحل حاتم علي في مناسبة عيد ميلاده الأول بعد وفاته، عبر كلمات مؤثّرة نشرتها عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي. وكتبت تعليقاً على صورة جمعتهما: "كتبت لي ذات مرة ياليت حياتنا كأفلامنا ومسلسلاتنا نستخدم فيها “المونتاج” نقتطع منها ما لا نحب ولا نريد ولا نرضى".

اضافة اعلان

وأضافت: "ليس لطبيعة أو إنسان أن يفرضا علينا كيف نعيش ولا خيوطاً وهمية تحركنا من خلف ستارة، لو كان هناك "مونتاج" لكنا اخترنا مشاهدنا الجميلة فقط.. نقرر البداية ونجمّل النهاية ! ألهذا الحد هذه الأمنية مستحيلة يا سُلاف؟".


واختتمت فواخرجي كلامها مؤكدةً: "في ذكرى مولدك اليوم والذي كان يعني لك الكثير، ياليتنا "نمنتج" رحيلك يا حاتم ورحيل أمي وكل أحبائي.. يا ليتنا اليوم نحتفل كما كنا.. يا ليتنا نقص هذه اللحظات الموجعة من شريط حياتنا، ويا ليتنا نجمّل كل النهايات ونختصر الأحزان ونودّع الوداعات.. في ذكرى مولدك عشت فينا وبيننا أبداً أيها المبدع".

ووافت المنية المخرج حاتم علي في مصر بتاريخ 29 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2020 الماضي، عن عمرٍ ناهز 58 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة.

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
824070

شاهد.. أول ظهور لجومانا مراد بعد وفاة ابنتها

VK2Hi6vCGQ

شريهان تكشف عن عودتها للفن!

أحداث-مشوقة-في-مسلسل-2020-800x549

أبطال مسلسل '2020' يلتقون من جديد!.. شاهد

362514-960x540

منة فضالي مهددة : الحبس في انتظار المسيئين - فيديو

4202111124255732427898

وفاة فنانة مصرية معتزلة بعد صراع مع المرض.. صور

1570449621HUb1X

تطورات خلاف الفنان وديع الشيخ وحسام جنيد

أخبار متعلقة
5344

تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم: يحتاج علاجاً مكثفاً

czo3NToiaHR0cHM6Ly9pbWcuYWxtZXNyeW9vbi5jb20vL0NvbnRlbnQvVXBsb2FkL1NsaWRlci83MjAxODExNTI1MzU1NDEyMTU4MDAuanBnIjs=

الكشف عن أسرار وتفاصيل محاولة اغتيال الفنان عادل إمام!.. فيديو

c34074b6-44de-4886-85e4-39f01fa8a0fc

أمير كرارة يكشف تعرضه للطرد من موقع التصوير أمام عادل إمام!

f4f88cb5-493c-4d02-95f7-e1e060b303c4

كاتبة مسلسل '2020': صافي ما مات وانتظرونا في موسم جديد!

6127461-1637494200

رغم الخلاف بينهما.. هكذا إحتفلت منى السابر بميلاد حلا الترك.. شاهد

20210225_090352-292

ابن مشاري البلام ينشر آخر فيديو لوالده قبل وفاته.. شاهد