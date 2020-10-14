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الأربعاء، 14-10-2020 10:15 ص

فنان شاب شهير يعلن إصابته وعائلته بفيروس كورونا.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان الشاب محمود الليثي، إصابته هو ووالدته وزوجته بفيروس كورونا، وفي اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان، قال إنه بخير، ولم تكن الأعراض التي ظهرت عليه بقوة الأعراض التي ظهرت على زوجته ووالدته، وذلك بسبب مشكلة في التنفس لديهما، أما بالنسبة له، فكانت الإصابة مثل نزلة البرد.

وأوضح محمود الليثي أن والدته وزوجته حاليا في العزل المنزلي، وأنهم كانوا ملتزمين بقوة بإجراءات الوقاية من الإصابة كاستخدام الكمامات والكحول المطهر.

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وشكر محمود الليثي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلاً إنه لم يؤخر شيئاً عنه، وشكر أيضا الفنانين الذين لم يتوقفوا عن الاتصال والسؤال عنه منذ ان نشر على موقع "فيسبوك" ما يفيد بإصابته بكورونا.


وينتظر محمود الليثي عرض فيلم "حظر تجول"، الذي يشارك فيه إلى جانب إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، ويشارك الفيلم في المسابقة الدولية بالدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


كان محمود الليثي قد أعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وأن حالته الصحية مستقرة الآن، طالبا الدعاء لزوجته ووالدته.

 


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