تامر حسني يتصدر الترند بلفتة إنسانية عن وحدة العرب في حفله الأخير - فيديو

الوكيل الإخباري- أشعل الفنان المصري تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حفله الأخير بألمانيا، حاملاً العلمين المصري والسوري والكوفية الفلسطينية على المسرح، في لفتة إنسانية نالت إشادة واسعة.

ورأى متابعون أن تامر قدم رسالة وحدة ومحبة بين الشعوب العربية، كما عبّر عبر حسابه على "إنستغرام" عن امتنانه للجمهور: "جمهور حفلة ألمانيا فاجئني بالعدد التاريخي.. كل الشكر لكم".



أحيا تامر حسني مع أحمد سعد حفلًا غنائيًا ضخمًا في دوسلدورف الألمانية، حيث رفعت الحفلة شعار "كامل العدد"، وقدما ديوهات مشتركة من أشهر أغانيهما.



وفي وقت سابق، كشف تامر عن موقف طريف مع ابنته تاليا قبل حفله في باريس، إذ عبرت عن خوفها من قلّة الحضور، ليرد عليها قائلاً: "خليها على الله"، وشارك أيضًا مقطع فيديو من رحلتهما إلى العاصمة الفرنسية.

