تامر حسني يتصدر الترند بلفتة إنسانية عن وحدة العرب في حفله الأخير - فيديو

ورأى متابعون أن تامر قدم رسالة وحدة ومحبة بين الشعوب العربية، كما عبّر عبر حسابه على "إنستغرام" عن امتنانه للجمهور: "جمهور حفلة ألمانيا فاجئني بالعدد التاريخي.. كل الشكر لكم".
أحيا تامر حسني مع أحمد سعد حفلًا غنائيًا ضخمًا في دوسلدورف الألمانية، حيث رفعت الحفلة شعار "كامل العدد"، وقدما ديوهات مشتركة من أشهر أغانيهما.
وفي وقت سابق، كشف تامر عن موقف طريف مع ابنته تاليا قبل حفله في باريس، إذ عبرت عن خوفها من قلّة الحضور، ليرد عليها قائلاً: "خليها على الله"، وشارك أيضًا مقطع فيديو من رحلتهما إلى العاصمة الفرنسية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة فنان مصري شهير في حادث مأساوي
-
أيقونة هوليودية في مرحلة الاحتضار بعد صراع مؤلم مع الخرف
-
وفاة مطرب مصري شهير بعد إصابات بالغة بسبب حادث سير
-
"شهادة تاريخية" حول علاقة السندريلا بالعندليب
-
نقل الفنان المصري محمد صبحي إلى العناية المركزة
-
أزمة زوجية على السوشال: أخبار انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي تتصدر المواقع
-
حقيقة طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
-
أول رد فعل من دينا الشربيني على دعم مي عمر لـ آن الرفاعي