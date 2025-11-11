برتبة فارس.. تكريم يسرا بأعلى وسام فرنسي بحضور نجوم الفن والإعلام - فيديو

الوكيل الإخباري- كرّمت السفارة الفرنسية في القاهرة الفنانة المصرية يسرا ومنحتها وسام جوقة الشرف برتبة فارس، تقديراً لإسهاماتها في إثراء الفنون ونشر الثقافة.

وسلَّم الوسام السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شافالييه، معترفاً بمسيرتها الفنية المتميزة وتأثيرها المستمر على الوسط الثقافي.



وجرت مراسم التكريم في مقر السفارة بحضور زوجها خالد سليم وعدد من الفنانين والمثقفين، بينهم إلهام شاهين، شيرين رضا، كندة علوش، درة، ريهام حجاج، منى الشاذلي، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ويسري نصر الله.



ويُعد وسام جوقة الشرف (Légion d’honneur) أرفع وسام تقدمه الجمهورية الفرنسية، أسسه نابليون بونابرت عام 1802 لتكريم الأشخاص الذين يحققون إنجازات بارزة في الثقافة والعلوم والسياسة والعمل الإنساني، ويُمنح للفرنسيين والأجانب المتميزين في خدمة المجتمع والإنسانية.

