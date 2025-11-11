وفاة فنان مصري شهير في حادث مأساوي

وأوضح التقرير الطبي أنه أصيب بكسور في الجمجمة ونزيف بالفم والأنف، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته داخل مستشفى ملوي التخصصي.
نُقل جثمانه إلى مسقط رأسه بإمبابة لإقامة صلاة الجنازة، فيما أعلنت أسرته تأجيل العزاء إلى مساء الأربعاء بعد صلاة المغرب.
وأعلن عدد من الفنانين حدادهم، أبرزهم رضا البحراوي الذي ألغى نشاطه الفني ثلاثة أيام، وحسن شاكوش الذي أجّل طرح أغنيته الجديدة.
كما نُقل شقيق الراحل إلى المستشفى بعد تناوله مهدئات فور سماع الخبر، وحالته الآن مستقرة.
