فنان شهير يتعرض لوعكة صحية -صورة

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الأربعاء، 21-06-2023 11:58 ص

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الوكيل الإخباري- خضع الفنان المصري هاني شاكر لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون بعد معاناته من التهاب وجيوب في القولون.

وشارك هاني شاكر مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ظهر فيها الى جانب الأطباء الذي أجروا له العملية الجراحية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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وكتب هاني في تعليقه على الصورة رسالة شكر الى الاطباء الذين اجروا له العملية.

 

وتداول متابعون مواقع التواصل اسم الفنان بشكل كبير داعين له بالشفاء العاجل . 


من جهتها، طمأنت الفنانة نادية مصطفى الجمهور على حالة هاني شاكر الصحية، مؤكدة ان وضعه في تحسن وقد خرج من المستشفى، ويواصل عملية شفائه في منزله.

 


 

الجديد


 




 

 


 

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