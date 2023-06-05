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الإثنين، 05-06-2023 04:05 م

فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات الماضية بعد أن تعرضت لوعكة صحية أدت لدخولها المستشفى، حيث تواجد بجانبها العديد من الفنانين للاطمئنان عليها.

وكشفت سويدان تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها للعملية الجراحية، قائلة إن حالتها الصحية تتحسن بشكل ملحوظ، ومن المقرر أن تخرج من المستشفى مساء اليوم (الاثنين)، لتستكمل رحلة علاجها بعد العملية من المنزل مع متابعة بروتوكول العلاج المناسب لحالتها الصحية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

من ناحية أخري تنتظر الفنانة لقاء سويدان عرض مسلسلها الجديد "حرب الجبالي" وهو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، أحمد عزمي، دنيا المصري، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

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وكان آخر أعمال لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش"، وقدمت من خلالها شخصية "جليلة العالمة"، وهي من بطولة ميدو عادل ورشا سامي العدل، سيد جبر، علاء الحريري، وكوكبة من نجوم المسرح القومي.

 


 

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