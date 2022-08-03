الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 03-08-2022 10:07 ص

فنان مصري يتصدر الترند بصعوبة وضعه المادي

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان شريف خير الله تفاصيل الأزمة التي مر بها خلال أربع سنوات، بسبب ندرة الأدوار المعروضة عليه.

وأضاف شريف خير الله في حواره مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة ببرنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار: «بعت كل حاجة بداية من العربية، على أمل هيحصل تطور، وفلوس العربية خلصت، وعندي التزامات ومصاريف مدارس وعيال فبعت بيتي».


وأردف: «حسيت إني ممكن أنام على الرصيف في وقت من الأوقات، وطول الأربع سنين ماقولتش شكوتي لحد».


وتابع: «تعرضت لظرف مش لطيف لما عملت حادثة موت، ودخلت في غيبوبة وأصبت بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، وفقدان ذاكرة لحظي لمدة أسبوع أو 10 أيام».


واستطرد: «كان عندي يقين إن ربنا مش هيسيبني، لكن في نفس الوقت كنت بقول وأنا بنام بالليل يارب كفاية أنا عايز أمشي من الدنيا».

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يذكر أن شريف خير الله شارك في مسلسل «الاختيار 3» الذي عرض في رمضان الماضي، ولعب دور رجل يعاني من تأثير التظاهرات والاعتصامات على عمله، خلال الفترة التي تناولتها أحداث المسلسل.

 

 

المصري اليوم

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