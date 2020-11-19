فوز المتسابق عبده ياغي في برنامج المواهب The Voice Senior.. فيديو

الوكيل الاخباري - عرضت يوم أمس الأربعاء الحلقة النهائية من الموسم الحالي من برنامج المواهب الشهير The Voice Senior.



وفي ختام الحلقة أعلن فوز الفنان اللبناني عبده ياغي بعدما حصل على أكبر عدد من نقاط لجنة التحكيم.

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وكان عبده ياغي ضمن فريق الفنان اللبناني ملحم زين وتحدى في الحلقة النهائية كلاً من المشترك السوري فيصل الحلاق من فريق الفنانة نجوى كرم والمغربية سعاد حسن كمن فريق الفنانة سميرة سعيد والمصرية مرفت كامل من فريق الفنان هاني شاكر.

ويشار إلى ان الفنان واجه بسبب مشاركته في البرنامج كأحد الهواة انتقاداتٍ كبيرة لأنه فنان معروف تخرجّ من برنامج "استوديو الفن" الشهير في السبعينيات ولديه أكثر من 70 أغنية.



وهو ما علق عليه المؤلف الموسيقي اللبناني إحسان المنذر حيث قال في تصريحاتٍ صحافية: "مش مسموح لشخص كان معروف قبل يطلع يعمل هاوي" كما اعتبر الناقد الفني جمال فياض أن ياغي ارتكب "خطيئة في حق نفسه".





لها

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