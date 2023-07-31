فيديو- خالد عبد الرحمن على مسرح جرش : انتظرت اللقاء بكم كثيراً

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنان خالد عبدالرحمن اليوم منصة تويتر بالأردن بعد حفله أمس ضمن فعاليات مهرجان جرش .
وعبر الفنان عند صعوده على المسرح عن تشوقه للقاء الجمهور الأردني قائلاً :" ما تتخيلون قديش سعادتي اليوم وانا بين احبابي يلي انتظرت اللقاء فيهم كثير "
وتابع :" ان شاء الله يحالفني الحظ واقدم يلي يرضيكم "
وشهد المسرح الجنوبي حضور جماهيري كبير من مختلف المحافظات الذي تفاعل مع الفنان على اشهر اغنياته التي اداها على المسرح منها " شلون مغليك" و " زليت "
تحية كبيرة لجمهور الفنان خالد عبدالرحمن من المملكة الأردنية الهاشمية 🇯🇴 ، وتحية للفنان خالد عبدالرحمن هذا الشخص اللذي يمثل أرث فني سعودي وواجهة فنية للملكة العربية السعودية 🇸🇦 فهو مثال وفخر لبلدنا تحية لك ي محبوب الجماهير .#خالد_عبدالرحمن_في_جرش #خالد_عبدالرحمن@KUhp2222 pic.twitter.com/C6vy2OOctn— TURKI ALRUQI (@TURKI__AlRUQI) July 30, 2023
هذا الفيديو يستاهل انشره لحاله♥️👏🏻#خالد_عبدالرحمن_في_جرش pic.twitter.com/seYNgSnVHt— تُقى 🦌 (@akhorshydh) July 30, 2023
خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور الأردني في جرش على أنغام "شلون مغليك " #خالد_عبدالرحمن_في_جرش #مهرجان_جرش_2023 pic.twitter.com/uEe9K4APj7— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 31, 2023