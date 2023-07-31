فيديو- خالد عبد الرحمن على مسرح جرش : انتظرت اللقاء بكم كثيراً

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنان خالد عبدالرحمن اليوم منصة تويتر بالأردن بعد حفله أمس ضمن فعاليات مهرجان جرش .



وعبر الفنان عند صعوده على المسرح عن تشوقه للقاء الجمهور الأردني قائلاً :" ما تتخيلون قديش سعادتي اليوم وانا بين احبابي يلي انتظرت اللقاء فيهم كثير "



وتابع :" ان شاء الله يحالفني الحظ واقدم يلي يرضيكم "



وشهد المسرح الجنوبي حضور جماهيري كبير من مختلف المحافظات الذي تفاعل مع الفنان على اشهر اغنياته التي اداها على المسرح منها " شلون مغليك" و " زليت "

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