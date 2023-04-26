فيديو - منذر رياحنة يكشف تفاصيل عن تصوير "جعفر العمدة"

الوكيل الاخباري - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، كشف الفنان منذر رياحنة كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني 2023 بالتعاون مع محمد رمضان.

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وقال منذر رياحنة: "المشهد الواحد في مسلسل "جعفر العمدة" يروي تاريخاً؛ لأن الجمهور يدرك علاقات الشخصيات ببعضها البعض خلال لحظات، وقد أدركوا علاقة "شوقي فتح الله" بشقيقه "كارم" بلحظة أيضاً".



وأضاف: "بعض المشاهد كانت مؤثرة بالنسبة لي، ومن بينها مشهد إطلاق سراح "شوقي فتح الله"، حينها شعر أفراد عائلة "فتح الله" بأنهم أحرار بعدما كانوا مسجونين، وخصوصاً والدة شوقي التي شعرت بالكرامة بعد خروجه".



أما عن ردود فعل الجمهور على المسلسل، فعلّق منذر قائلاً: "ردود فعل الجمهور أسعدتني، وفي البداية الجمهور تمنى خروج "شوقي فتح الله" من السجن، ولكن بعد مشاهد عدة بسيطة ظهرت كراهية الجمهور للشخصية، رغم أنني أرى أن عائلة "شوقي فتح الله" ظُلمت، لأنهم كانوا في أمان وحياتهم هادئة وفجأة قُتل نجلهم".



كما تطرّق منذر رياحنة الى الحديث عن كواليس المسلسل، قائلاً: "جميع الممثلين في "جعفر العمدة" رائعون وهناك تناغم بينهم، وكنت مستمتعاً بالعمل معهم بدايةً من المخرج محمد سامي والذي كان يعزف سيموفنية، وهناك بعض المشاهد كنت أصوّرها رغم مرضي وارتفاع درجة حرارتي حينها".



يُذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" يضم عدداً كبيراً من الفنانين، أبرزهم: محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وجوري بكر.

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