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السبت، 29-05-2021 09:15 ص

فيديو من كواليس 2020 يثير ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي

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الوكيل الإخباري _ أثار مقطع فيديو قصير من كواليس مسلسل "2020"، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث وثق المقطع طريقة تصوير مشهد من حفل زفاف الفنانة ماريتا الحلاني والنجم حسين مقدم.

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وقد ظهر فيه طريقة تفاعل كل من الفنان قصي خولي والفنانة نادين نسيب نجيم مع الأجواء ، وذلك قبل أن يتغيّر الجو فجأة مع ابتعاد الكاميرا عنهما ويظهر تفاعل واندماج النجم السوري على أغنية وديع الشيخ ليرقص ومعه نادين بطريقة طريفة أظهرت الروح الجميلة الموجودة في التصوير، ليعودا بعد ذلك الى مكانهما من جديد أمام الكاميرا كأن شيئاً لم يكن.


ولاقى المقطع تفاعل كبير من المتابعين ونال اعجاب الالاف منهم وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي، وبات تراند في فترة قصيرة.

 

حيث أثنى الجميع على طرافة وعفوية الثنائي والأجواء الإيجابية التي جمعت طاقم العمل في كواليس التصوير.

 

المصدر : لها 


 




 

 


 

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