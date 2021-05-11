الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 01:48 م

من هي 'ميرا' طفلة الفنانة نادين نجيم في مسلسل 2020 ؟.. صورة

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الوكيل الاخباري - كشف النجم باسم مغنية أن لا صلة قرابة تجمعه بالطفلة تالين أبو رجيلي التي تشارك خلال شهر رمضان في مسلسلين "2020" و"للموت" وتحقق نجاحاً كبيراً بأدائها التمثيلي، حيث أدّت دور طفلة الفنانة نادين نجيم في مسلسل 2020 . 

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وشارك الممثل اللبناني صورة للطفلة وهي بأحضان زوجته شيرين التي بدت في غاية السعادة وعلق عليها قائلاً: "صورتها هالصورة لأنو شيرين بتحبها زوجتي شيرين وتالين أبو رجيلي (خلود) في مسلسل "للموت" فرخ البط عوام، المخرج فيليب أسمر خالها لتالين".

 

يذكر أن باسم يشارك في بطولة مسلسل "للموت" الذي يعرض حالياً ويحقق نجاحاً كبيراً مع باقي النجوم ومنهم ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، خالد القيش، فادي أبي سمرا، أحمد الزين، ختام اللحام، ورندة كعدي، آخرين، والعمل من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.


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