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الخميس، 29-04-2021 03:07 م

فيديو ينشر لأول مرة.. كواليس أشهر مشهد مواجهة بين كرارة والسقا في نسل الأغراب

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الوكيل الاخباري - نشر مصمم المعارك أندرو ماكينزي، مقطع فيديو، ينشر لأول مرة، ويكشف كواليس أشهر مشهد مواجهة بين "غفران" أمير كرارة و"عساف" أحمد السقا من مسلسل "نسل الأغراب".

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وظهر في الفيديو، الذي نشره أندرو ماكينزي عبر حسابه على "تيك توك"، أمير كرارة وهو ممسك بالعصا ويتدرب على ضرب أحمد السقا وبالعكس. ويعد هذا المشهد هو أول مواجهة خلال أحداث العمل بين "غفران" و"عساف" الذي يسعى لإستعادة زوجته "جليلة" ونجله "حمزة"، وذلك حسب موقع "في الفن".

 

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.



سبوتنيك

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