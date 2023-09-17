في يوم ميلادها الـ63.. أبرز 5 ادوار فنية لعبلة كامل

الوكيل الإخباري- اختفت الفنانة عبلة كامل من الساحة الفنية منذ نحو 5 سنوات، لتقرر الاختباء بعيدًا عن أعين الكاميرات والأضواء، والعيش في عزلة وهدوء بعد سنوات من النجاح والشهرة والنجومية التي حاوطتها أينما تواجدت سواء في السينما أو الدراما أو على خشبة المسرح، ولأسباب خاصة بها لم تفصح عنها، لتكتفى بهذا القدر من التألق وسنوات التوهج في عالم الفن.



عام 2018، كان آخر ظهور للفنانة عبلة كامل، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها باعتبارها من مواليد 17 سبتمبر عام 1960، من خلال الموسم الخامس من مسلسل سلسال الدم، والتي جسّدت من خلاله شخصية نصرة، لتختفي بعدها تمامًا الأمر الذي يفتح بابًا للشائعات عن سبب غيابها منها إصابتها بمرض خطير، وهو ماتم نفيه من قبل بعض المقربين.



وفي عيد ميلاد الفنانة عبلة كامل، نستعرض أبرز وجوهها الفنية، التي ارتبط الجمهور بها على شاشة التليفزيون، وذلك من خلال السطور التالية:



فاطمة كشري

عام 1996، جسّدت عبلة كامل شخصية فاطمة كشري، خلال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، المأخوذ عن قصة للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق، بطولة نور الشريف، حنان ترك، محمد رياض.



شكران

وعام 1997 جسدّت شخصية شكران وهي الفتاة التي لديها إعاقة في قدمها، خلال مسلسل هوانم جاردن سيتي، للكاتبة منى نور الدين، إخراج أحمد صقر، بطولة حسين فهمي، صفية العمري، هشام سليم، صابرين.



لبيبة

عام 1998 قدمت شخصية لبيبة الفتاة التي تقدم بها العمر ولم تتزوج بعد، في أحداث مسلسل امرأة من زمن الحب، للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبدالحافظ، بطولة سميرة أحمد، كريم عبدالعزيز، ياسمين عبدالعزيز، جيهان فاضل.



جليلة

عام 2001، قدمت عبلة كامل شخصية جليلة خلال أحداث مسلسل حديث الصباح والمساء، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج أحمد صقر، بطولة ليلى علوي، دلال عبدالعزيز، أحمد خليل.



ريا

عام 2005 قدمت شخصية ريا، وهي واحدة من أشهر الشخصيات في التاريخ وشقيقتها سكينة، لاستيلائهما على ذهب النساء، وقتلهن بعد ذلك في بدايات القرن العشرين، وتم تجسيد القصة في مسلسل ريا وسكينة، للكاتب صلاح عيسي، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج جمال عبدالحميد، بطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سامي العدل، أحمد ماهر، صلاح عبدالله.



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صحيفة الوطن المصرية