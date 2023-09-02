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السبت، 02-09-2023 03:05 م

وفاة المغني الأمريكي جيمي بافيت عن 76 عامًا

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الوكيل الإخباري- توفي المطرب وكاتب الأغاني الأمريكي جيمي بافيت، السبت، عن عمر يناهز 76 عاما.

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ويشتهر بافيت بأغنيته "مارجاريتافيل" التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية.

وذكر الموقع الإلكتروني لـ"بافيت": "رحل جيمي في سلام مساء الأول من ايلول بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه . عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له وسيفتقده الكثير للغاية".

وطرح بافيت أغنية "مارجاريتافيل" في 1977، وبلغت المركز الثامن في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية، وظلت بالقائمة لمدة 22 أسبوعا لتصبح بذلك أشهر أغنياته المنفردة.

 

العين الاخبارية


 




 

 


 

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