"قاعة الأوركيد" يجمع منة شلبي وأحمد داوود مجدداً

الوكيل الإخباري- للمرة الثانية، يجتمع النجمان المصريان منة شلبي وأحمد داوود في فيلم سينمائي جديد بعنوان "قاعة الأوركيد"، من إنتاج شركة سي سينما، بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصرالله، والذي عرض عام 2016.



ويعيش الثنائي حالة من النشاط الفني، إذ بدأت منة شلبي التحضير والاستعداد لفيلم جديد بعنوان "فرقة الموت"، من إنتاج هشام عبدالخالق، حيث تجسد البطولة النسائية أمام مواطنها النجم أحمد عز، والفيلم من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، ويجسد فيه عز لأول مرة دور صعيدي.

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وتصدر فيلم أحمد داوود "يوم 13" شباك تذاكر السينما طوال فترة عرضه في السينمات، وحصد إيرادات نحو 35 مليون جنيه.



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