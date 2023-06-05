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الإثنين، 05-06-2023 10:22 ص

قبل أيام من زفافها .. والدة ماريتا حلاني تنشر فيديو مؤثر

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الوكيل الإخباري- نشرت كوليت الحلاني، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بزفاف ابنتها ماريتا وكميل أبي خليل.
 
وثّقت كوليت خلال الفيديو مختلف مراحل ماريتا العمرية مع وضع أغنية "زفوا العروس" كخلفية للفيديو مع إجراء بعض التعديلات من خلال إدخال اسمي العروسين ماريتا وكميل.

وعلقت على الفيديو: "رحلة من الحب والضحك والذكريات الغالية. منذ مراحل طفولتها الأولى وصولا إلى يومها الحافل والموعود. متعة لا يمكن التعبير عنها تترافق مع مشاهدة ماريتا وهي تكبر . مع مرور الوقت لا أستطيع الانتظار لدخولها المشع كعروس. لا أستطيع الانتظار لرؤية الفصل الجديد من رحلتها الجميلة".

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