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الإثنين، 26-10-2020 10:53 ص

قصي خولي يثير ضجة بأحدث ظهور له

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الوكيل الإخباري _ اثار الفنان السوري "قصي خولي" ضجة كبيرة بصورة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" والتي تبين انها من كواليس مسلسله الجديد "لا حكم عليه" .

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وقد بدا تغيير كبير في شكله وملامحه ، حيث ظهر بوجه مخيف مليء بالجروح .


وارفق الصورة بتعليق قال فيه : " #لا_حكم_عليه .. الله_ولي_التوفيق .. قريبا"

 

لتنهال عليه التعليقات متمنين له التوفيق والنجاح .

 

 

المصدر : لها 

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