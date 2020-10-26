قصي خولي يثير ضجة بأحدث ظهور له

الوكيل الإخباري _ اثار الفنان السوري "قصي خولي" ضجة كبيرة بصورة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" والتي تبين انها من كواليس مسلسله الجديد "لا حكم عليه" .

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وقد بدا تغيير كبير في شكله وملامحه ، حيث ظهر بوجه مخيف مليء بالجروح .



وارفق الصورة بتعليق قال فيه : " #لا_حكم_عليه .. الله_ولي_التوفيق .. قريبا"

لتنهال عليه التعليقات متمنين له التوفيق والنجاح .

المصدر : لها





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