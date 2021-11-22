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الإثنين، 22-11-2021 01:44 م

قصي خولي يكشف حقيقة خضوعه لعملية تجميل بـ 90 ألف دولار - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثل السوري قصي خولي، وهو يكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل، وتغيير شكله مقابل 90 ألف دولار.

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وأكد قصي أنه لم يلجأ لهذه العملية، رغم أنها تعدّ حرية شخصية، ولكان ذلك سيؤثر على عمله، وأكد أنه إستخدم تقنية البوتوكس وذلك من أجل تغيير شكله بطريقة تتماشى مع الشخصية، كما أنه مستعدّ للجوء إلى العلم دائماً من أجل الشخصيات.

 

كما أنه أكد أن مفعول الحقنة ذهب وأنها كانت لشهرين فقط، وأنه هو من نشر صوره له وسوق لشخصيته ولم يكشف هذا الأمر أحد.

 

المصدر - الفن 

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