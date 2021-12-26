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الأحد، 26-12-2021 12:54 م

قضية أوزجان دينيز وفايزة أكتان ترند تركيا

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الوكيل الإخباري - بعد شهور من الأزمات والخلافات التي وصلت للمحاكم بين أوزجان دينيز بطل "عروس إسطنبول" وطليقته فايزة أكتان، نشرت الصحف التركية القرار الأخير بشأن حضانة ابنهما قبل ساعات.

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زيادة الزيارات
رغم أن فايزة أكتان قد تعدت بالضرب على أوزجان دينيز في آخر مشاجرة بينهما، لكن قرار المحكمة جاء لمصلحتها، حيث أصدرت المحكمة قرارها في قضية حضانة الابن ليبقى مع والدته فايرزة أكتان مع زيادة الأيام المسموحة لأوزجان بزيارة ابنه كوزاي؛ وهذا ما نشرته الصحف والمواقع الإلكترونية التركية قبل ساعات، وكان حديث رواد السوشال ميديا في تركيا.

 

خيانة أوزجان
جدير بالذكر أن أوزجان دينيز وفايزة أكتان انفصلا قبل فترة بسبب خيانته لها؛ وهو الأمر الذي جعلها تطلب الانفصال رغم قصة حبهما التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل زواجهما.
وكان أوزجان قد اعترف بحبه لفتاة تصغره بما يقرب من عشرين عاماً قبل فترة عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام بعد انفصاله عن فايزة  أكتان.

 

المصدر - نواعم 

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