لعبة نيوتن لمنى زكي يتصدر الترند بعد عرضه على نتفليكس

الوكيل الإخباري - تصدر مسلسل “لعبة نيوتن” للفنانة المصرية منى زكي، الترند في دول عربية عدة، بعد بدء عرضه على منصة “نتفليكس”.





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وعلى الرغم من عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي؛ إلا أنه تصدر الترند مطلع ديسمبر في تسع دول عربية هي “مصر، المغرب، الأردن، البحرين، السعودية، الكويت، عمان وقطر”، بالإضافة إلى تحقيقه المركز الثاني في الإمارات.





وتميز المسلسل بقصته التي تتحدث عن محاولة “هنا” و”حازم” إنجاب طفلهما في أمريكا بسرية تامة، لتُدخلهما رحلة الولايات المتحدة في مغامرة غير محسوبة.





وحظي المسلسل بمتابعة كبيرة في الموسم الرمضاني الماضي بفضل الحبكة الدرامية، والقضايا الجريئة وغير المعتادة التي تمت مناقشتها فيه.





ومسلسل” لعبة نيوتن” من تأليف مشترك بين مها الوزير وسمر عبد الناصر ومحمد الشيخي وعمار صبري، وبطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد.



المصدر - 218