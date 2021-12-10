رامي صبري يتصدر الترند على التواصل الإجتماعي لهذا السبب!

الوكيل الإخباري-دخل الفنان المصري رامي صبري الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية بعد إحيائه حفلاً ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وكان قد شهد الحفل حضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الحاضرين، مع أغانيه القديمة والجديدة، ما دفع رامي للقول: "ما شاء الله انتوا حافظين كل حاجة".



وصدّم صبري باقة من أغنياته القديمة والجديدة، منها "أهد الدنيا" و"كلمة" و"تعالي"، كما وجه رسالة شكر للجمهور السعودي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقال: "شكرا الف شكر لجمهور السعودية وتحديدا جمهور الرياض العظيم على الاستقبال الرهيب، شكرا لمعالي المستشار ترك ال شيخ على زيارته للحفل.. شكرا لشركة بنش مارك وكل فرد فيها شكرا صديقي المحترم المجتهد محمد زكي، وإن شاء الله نتقابل قريبا جدا".

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