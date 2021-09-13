كارمن سليمان بإطلالة عفوية - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء قيامها بوضع مساحيق التجميل "المكياج" على وجهها.

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ووضعت سليمان المكياج على أنغام أغنية الفنان المصري محمد حماقي "طالع موضة"، حيث أنه من المعروف أنها تعتمد خلال إطلالتها اللوك الطبيعي، و لا تحب المبالغة في الظهور بمكياج صارخ.



وفي حوار مع متابعيها، توجهت سليمان بالسؤال لمحبيها إذا كانوا على إستعداد للاستماع إلى غنائها، فقالت: "هل أنتم مستعدين لفيديو الغناء؟، حيث اتضح أنها كانت تجهز نفسها داخل غرفتها لتصوير فيديو.



الجدير بالذكر، أن سليمان كانت قد فاجأت الجمهور بمشاركتها بمسرحية "ياما في الجراب يا حواي"، مع الممثل المصري يحيى الفخراني، كأول تجربة تمثيلية لها.

المصدر - الفن