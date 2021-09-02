الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

مصدر : فتح الحدائق العامة والترفيهية في عمّان

حقيقة حصول متلقي لقاح كورونا على 300 دولار شهرياً بالاردن

الحكومة تحذر من انتكاسة وبائية بالاردن

الكشف عن سبب التعزيزات الامنية في اربد

اعفاء السوريين من التبرعات المدرسية

الكرك: محاضرة حول الاصلاحات السياسية والتشريعية

هام للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية

العثور عى جثة شاب في الشارع العام بإربد والأمن يحقق

الكشف عن موعد بدء فصل الخريف لعام 2021 فلكيا

إغلاق مقهى لمخالفته أوامر الدفاع في المفرق

الخميس، 02-09-2021 12:37 م

أول ظهور لـ مها المصري بعد الجدل حول وجهها المشوه

مها-المصري


الوكيل الإخباري - في أول ظهور لها بعد تداول صور تشوه وجهها جراس عمليات التجميل، ظهرت الممثلة السورية مها المصري في صورة نشرتها خبيرة التجميل السورية ليندا، واللافت أن مهى بدى وجهها طبيعي ومن دون أي مشاكل عند منطقة السفاه كما بدى في الصورة الأخيرة.

اضافة اعلان


يذكر أن بعد تعرضها لسخرية المتابعين على صور لها من رحلتها إلى تركيا، ظهرت فيها بشكل غريب جداً، وملامح غير مألوفة، خصوصاً منطقة الشفاه والتي بدت أنها محقونة بطريقة غريبة، وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة على صُور مها المصري "الله يكسر ايدين الدكتور"، وقال آخر: "المشاهير لمتى وهم يشوهون نفسهم".


ردت مها على المتابعين بفيديو نشرته بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت: "الصور هاي انا نزلتا وانا مقتنعة فيا وانا عاجتني وانو اذا ما عاجبتكم انتو احرار".

 


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
23-08-21-930426168

شاهد ...جنى مقداد تنشر خفايا واسرار زفاف شقيقها الوليد مقداد

3490206_1584364048

ليال الاختيار تودع شقيقتيها ولحظات مؤثرة جداً في المطار - صورة

Sidharth-Shukla-dead-1200

صدمة في الهند .. وفاة الممثل 'سيدهارت' بسكته قلبية مفاجئة

2021_9_2_0_54_9_771

وفاة الفنان المصري ماهر سليم بعد صراع مع المرض

01-07-21-410197213

منة عرفة تعلن عن مسابقة لحضور زفافها - فيديو

brad-pitt-angelina-jolie-2007

براد بيت يرفض الاستسلام أمام أنجيلينا جولي ويلجأ الى المحكمة من جديد

أخبار متعلقة
4068543331562602497

شاهد.. مها المصري تردّ على منتقدي صورها