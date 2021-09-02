أول ظهور لـ مها المصري بعد الجدل حول وجهها المشوه

الوكيل الإخباري - في أول ظهور لها بعد تداول صور تشوه وجهها جراس عمليات التجميل، ظهرت الممثلة السورية مها المصري في صورة نشرتها خبيرة التجميل السورية ليندا، واللافت أن مهى بدى وجهها طبيعي ومن دون أي مشاكل عند منطقة السفاه كما بدى في الصورة الأخيرة.

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يذكر أن بعد تعرضها لسخرية المتابعين على صور لها من رحلتها إلى تركيا، ظهرت فيها بشكل غريب جداً، وملامح غير مألوفة، خصوصاً منطقة الشفاه والتي بدت أنها محقونة بطريقة غريبة، وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة على صُور مها المصري "الله يكسر ايدين الدكتور"، وقال آخر: "المشاهير لمتى وهم يشوهون نفسهم".



ردت مها على المتابعين بفيديو نشرته بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت: "الصور هاي انا نزلتا وانا مقتنعة فيا وانا عاجتني وانو اذا ما عاجبتكم انتو احرار".





المصدر - الفن