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الأحد، 28-11-2021 03:36 م

كريم سرور يكشف تعرضه لحادث سير

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الوكيل الإخباري - أزمات متلاحقة كشفها الفنان الشاب كريم سرور، تعرض لها خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد فترة من نجاته من فيروس كورونا، الذي كشف عن إصابته به من خلال حسابه الخاص على "فيسبوك".

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وكشف كريم أنه تعرض لعدة صعوبات في الفترة الماضية، منها تعرضه لحادث سير، واكتشاف إصابته بتضخم في الكبد.

وكتب كريم سرور قائلاً: "عملت حادثة بعربيتى واتقلبت ومبقتش نافعة بعدها موبايلى أتدشدش وبعدها محفظتي ضاعت بكل الأوراق ولسة ليلة بقى ولف محترمة على المصالح الحكومية بعدها روحت البيت لقيته غرقان عشان حنفية البانيو أتكسرت لوحدها كدة دون سبب".

وتابع كريم سرور: "شوية تعب في المعدة كالعادة يعني بس زادوا شوية أروح أكشف يقولي تضخم في الكبد، الحمدلله طبعًا على كل حال بس أنا حاليًا في انتظار الحلقة الأخيرة بقى اللي هي بيبقى فيها انفجار دي".

 

المصدر - لها

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