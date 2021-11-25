حقيقة إنفصال وائل كفوري عن شانا عبود

الوكيل الإخباري - بعد حادث السير الذي تعرض له الفنان اللبناني وائل كفوري، وكانت برفقته حينها حبيبته الجديدة شانا عبود، تردد أن ثمة أزمة بين الطرفين حصلت قبل الحادث وإمتدت الى ما بعده، ويقال إن وائل يطمئن بين الحين والآخر على حبيبته التي يسكن في منزلها، لكنه لا يزورها، رغم سعيه الى تأمين خادمة خاصة لها بعد إصابتها في الحادثة، وتعرضها لكسر في الورك.





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الوضع مستقر بين الطرفين بعد الحادث، وبحكم رحلات وائل الى الخارج لم يحصل بينهما لقاء دائم.

المصدر- الفن

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