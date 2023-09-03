كشف تطورات حادث "الفاشينستا" المروع في الكويت

الوكيل الإخباري- في تعليق مفاجئ، كشف شقيق واحد من ضحايا حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن، عن تفاصيل الحالة الصحية والنفسية لشقيقه، الذي يرقد بأحد المستشفيات الكويتية، عقب إصابته جرّاء اصطدام سيارة فاطمة بسيارته هو و3 من أصدقائه، جميعهم فارقوا الحياة بينما كان هو الناجِ الوحيد بينهم.



قال عبد الله الشتيلي المطيري، شقيق المصاب يوسف الشتيلي المطيري، ضحية حادث الفاشينستا، إن شقيقه يعاني من عدة كسور في الحوض والقدم اليسرى واليد اليسرى، وقطع في أربطة القدم اليمنى.



تابع شقيق ضحية حادث الفاشينستا في مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي: "الحمد لله هو سوى العملية الأولى تبع الحوض، ولسه عنده عملية باكر أو بعد باكر، وعدد العمليات ثلاثة تقريبا، والعملية القادمة بتكون القدم اليسرى والذراع".



أكمل: "الوضع النفسي للأمانة خلينا نقول سيئ شوي، يعني الإصابة والحادث وفقد ربعه، أما موعد الخروج من المستشفى ما عندي علم ما بين أسبوعين لستة أسابيع تقريباً".



يذكر أنه قد تم حبس الفاشينستا فاطمة المؤمن 10 أيام على ذمة التحقيق، بعد ارتكابها حادث سير مروع أودى بحياة شخصين وسقوط مصابين قبل أن يلحق أحد المصابين بالقتلى في اليوم التالي.

اضافة اعلان





ليالينا