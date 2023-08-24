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الخميس، 24-08-2023 02:53 م

كم بلغت إيرادات فيلم "مرعي البريمو" لـ محمد هنيدي ؟

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الوكيل الإخباري- نجح الفنان محمد هنيدي في جعل فيلمه "مرعي البريمو" في المقدمة وتحقيق إيرادات عالية، في جميع دور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق أمس 152 ألف جنيه، وما زال يحقق نجاحًا كبيرًا ينافس به الأفلام بدور العرض.اضافة اعلان


و خلال الأحداث يجسد هنيدي شخصية مرعي تاجر البطيخ ومتزوج من غادة عادل، يشارك في فيلم «مرعي البريمو» نخبة من نجوم الفن منهم: محمد هنيدي، والفنانة غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، إنجي علي، وغيرهم من الفنانين ضيوف الشرف،تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وفكرة سينمائية للفنان محمد هنيدي.

تدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة من خلال تاجر بطيخ، يقوم بإخفاء قطع ثمينة من الألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ بالمحل، ومن ثم تضطره الظروف لمغامرة غير محسوبة، للبحث عن البطيخة.

 
الفجر الفني 

 




 

 


 

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