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الأحد، 13-08-2023 10:14 ص

فيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي في صدارة ايرادات الافلام بمصر

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الوكيل الإخباري- يواصل فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي ، تفوقه وتصدر قائمة ايرادات الأفلام المعروضة بالموسم

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وأعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته الكبيرة باستقبال الجمهور وردود الأفعال حول فيلمه «مرعي البريمو»، قائلًا:


«ردود الأفعال كرم كبير من ربنا، والحمد لله الأسرة المصرية حبت الفيلم».قال محمد هنيدي عن فيلم مرعي البريمو في تصريحات إذاعية له: «إحنا بنتعب علشان الناس ترضى عن الشغل وتنبسط، والحمد لله أول أسبوع مبشر جدًا، وكرم كبير من ربنا».


وأضاف هنيدي: «الكواليس كانت جميلة جدًا، وبقالنا فترة كبيرة لم نتعاون أنا وغادة عادل بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية وبلية ودماغه العالية، ومع إن شهادتي مجروحة لكن غادة طالعة سكر في الفيلم، وكل المجموعة والمخرج سعيد حام، وشخصية مرعي بحبها من زمان وكان نفسي أعملها».

إيرادات الأفلام بالموسم:

فيلم مرعي البريمو: 613،774 جنيهًا.

فيلم ع الزيرو: 488،360 جنيهًا.

فيلم بيت الروبي: 458،294 جنيهًا.

فيلم البطة الصفرا: 146،406 جنيهًا.

فيلم البعبع: 122،022 جنيهًا.

فيلم مستر إكس: 188،314 جنيهًا.

فيلم تاج: 60،221 جنيهًا.

فيلم مطرح مطروح: 1،883 جنيهًا.

 

صدى البلد


 




 

 


 

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