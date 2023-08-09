هنيدي يعلق على إيرادات فيلم مرعي البريمو ويكشف 3 أعمال جديدة له

الوكيل الإخباري - أعرب الفنان محمد هنيدي عن سعادته الكبيرة باستقبال الجمهور وردود الأفعال حول فيلمه «مرعي البريمو»، قائلًا: «ردود الأفعال كرم كبير من ربنا، والحمد لله الأسرة المصرية حبت الفيلم».



قال محمد هنيدي عن فيلم مرعي البريمو في تصريحات إذاعية له: «إحنا بنتعب علشان الناس ترضى عن الشغل وتنبسط، والحمد لله أول أسبوع مبشر جدًا، وكرم كبير من ربنا».



وتابع: «الكواليس كانت جميلة جدًا، وبقالنا فترة كبيرة لم نتعاون أنا وغادة عادل بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية وبلية ودماغه العالية، ومع إن شهادتي مجروحة لكن غادة طالعة سكر في الفيلم، وكل المجموعة والمخرج سعيد حام، وشخصية مرعي بحبها من زمان وكان نفسي أعملها».



واستكمل الفنان محمد هنيدي قائلًا: «ومش محتاج غير حدوتة جميلة أقدمها للجمهور والجمهور بيكون سعيد بعد انتهاء الفيلم، وأهم حاجة إن الجمهور يضحك، وصورنا بعض الأحداث في سهل حشيش بالغردقة لأن بلدنا جنة».



وفيما يخص أعمال محمد هنيدي الجديدة، أوضح أنه يعمل حاليًا على فيلم جديد بجانب التحضير لعمل مسرحي، والاستعداد لتقديم مسلسل أرض النفاق 2 الجزء الثاني.



يشار إلى أن إيرادات فيلم مرعي البريمو تخطت الـ 5 ملايين جنيه بعد حوالي أربعة أيام عرض، وحقق في أول ليلة عرض له مليونا و373 ألف جنيه.



اضافة اعلان

صدى البلد