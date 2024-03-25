كوبرا.. تفاصيل مسلسل محمد إمام ومواعيد عرضه في رمضان

الوكيل الإخباري - ساعات قليلة وينطلق عرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2024، حيث يترقب المشاهدون مسلسل "كوبرا" الذي يقوم ببطولته النجم المصري محمد إمام، بعد الجدل الدائر الذي رافق المسلسل واحتمالية خروجه من موسم دراما رمضان.



ويبدأ عرض المسلسل المكون من 15 حلقة، على قناة "إم بي سي مصر" ومنصة "شاهد" بعد غد الأربعاء الموافق 17 رمضان، والذي يعود به محمد إمام بعد غياب 3 سنوات عن الدراما التلفزيونية، منذ آخر مسلسلاته "النمر" الذي عرض في رمضان 2021.

اضافة اعلان



24